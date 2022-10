Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci dopo l’eliminazione: “Mi hanno sputato in faccia”

“Mi hanno sputato in faccia”. Giovanni Ciacci ha rivelato di aver vissuto tre giorni d’inferno dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip per via di un televoto flash stipulato come punizione per il bullismo fatto nei confronti di Marco Bellavia. Lo ha rivelato ieri sera, 6 ottobre, nel corso della puntata del GfVip dove si è tornati a parlare di Marco Bellavia che ha scritto una lettera ai concorrenti della casa. La lettera è stata letta da Signorini in diretta e sono arrivate ulteriori scuse dai vipponi. Alfonso Signorini si è poi rivolto in studio verso Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, spiegando che in questi giorni sono stati “subissati da insulti e minacce di morte”. “La gente mi ha sputato al supermercato chiamandomi bullo. Mi hanno sputato in faccia, la mia famiglia ha ricevuto minacce di morte. E l’azienda per cui lavoro ha ricevuto mille mail in cui veniva richiesto il mio licenziamento”, ha detto Giovanni Ciacci, eliminato da un televoto flash durante la scorsa puntata del reality. “Ho vissuto tre giorni che mi sembravano 8 mesi d’inferno, sono stata iettata di parole, rimproveri, minacce di ogni tipo contro la mia famiglia”, ha spiegato invece Ginevra Lamborghini.