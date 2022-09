Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra. Signorini: “Ne prendiamo atto ma…”

La sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, nei giorni scorsi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip dove ha parlato del suo difficile rapporto con la sorella: “Non mi ha voluta al suo matrimonio”. Le due ormai non hanno più rapporti da anni (“dal 2019”), ma il motivo resta un mistero. Mistero che si è infittito durante la puntata di ieri sera dato che Alfonso Signorini ha annunciato in diretta che la cantante ha diffidato sia il programma sia la sorella.

In settimana Ginevra aveva raccontato di non parlare più con la sorella da oltre tre anni e che non sia stata supportata nemmeno dalla famiglia: “Facciamo tutto separato da tre anni, Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io l’esclusa delle situazioni. Natale dell’anno scorso è stato terrificante perché mia madre, alle 7 della sera del 24 dicembre, mi ha chiesto se potevo andarmene perché non ero gradita a cena. Non abbiamo litigato, c’è semplicemente stata una rottura. Credo sia qualcosa che debba essere recuperato nel nostro passato, quando eravamo piccole. Mio padre ci ha messo molto a confronto”.

Ieri sera, come detto, Signorini ha avvertito Ginevra: “Elettra attraverso il suo avvocato ci ha fatto arrivare una diffida, non potevamo non dirtelo – le sue parole -. Ne prendiamo atto ma tu di tua sorella hai sempre parlato benissimo”. “Ci sta – risponde delusa Ginevra – non me l’aspettavo, conoscendola potevo immaginarlo”. Signorini le ha quindi chiesto come sia possibile che non conosca le ragioni di questo allontanamento: “Mi è stata posta molte volte questa domanda da tutti , anche dalla mia psicologa, ci tengo a precisare che non do la colpa ai miei genitori, non incolpo nessuno. Anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto, è più facile dire vai avanti per la tua strada, forse un giorno sarà lei a venirti incontro. Sta di fatto che posso trovare una motivazione sciocca, ma nel mio cuore so che non è quella. Penso che lei abbia avuto paura di essere oscurata da me, ma non credo sia così, potremmo farle insieme certe cose. Diciamocele le cose anche dovesse mandarmi a quel paese ma parliamone. La mia porta è sempre aperta e le voglio chiedere scusa se sono stata indelicata o torbida, ma perché ero accecata dalla rabbia”.