Grande Fratello Vip, le anticipazioni puntata del 18 gennaio 2021: concorrenti, ultime news

Questa sera, lunedì 18 gennaio 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 35esima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera, 18 gennaio 2021? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera uno dei concorrenti del loft di Cinecittà sarà proclamato primo finalista di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip. A decretarlo sarà il pubblico attraverso il televoto. A proposito di televoto, questa settimana quello di Gf Vip è tutto al femminile. Una tra Carlotta, Cecilia, Dayane e Stefania dovrà abbandonare la Casa. Serata all’insegna delle sorprese per tanti vip. Non mancheranno, inoltre, chiarimenti e discussioni in merito alle dinamiche che si sono instaurate nel corso della settimana. In particolare, sarà affrontata insieme al gruppo la crisi vissuta da Maria Teresa. Infine, Andrea Pucci sarà graditissimo ospite della puntata. Il comico incontrerà i concorrenti.

Grande Fratello Vip 2020: come si vota

Abbiamo visto le anticipazioni della 35esima puntata del Grande Fratello Vip 2020, ma come si vota? Per il GFVip 2020 Mediaset propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.:

APP MEDIASET PLAY : Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB : Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS: Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione. I telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni per la puntata di oggi del Grande Fratello Vip 2020 (o GFVip), ma quante puntate sono previste in onda su Canale 5? Inizialmente erano previste una ventina di puntate. Poi il cambio di programma con la decisione di andare avanti fino a febbraio 2021. In tutto quindi dovrebbero essere trasmesse oltre 40 puntate con due appuntamenti a settimana. La messa in onda, salvo cambi di programmazione, sarà il lunedì e il venerdì sera.

