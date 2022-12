GfVip, Signorini non si accorge di essere in diretta: in onda la confessione a Katia Ricciarelli | VIDEO

Grande Fratello Vip, il fuorionda tra Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli

Simpatico fuorionda tra Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 12 dicembre.

La puntata, infatti, ha visto ospite la soprano che ha intonato l’Ave Maria di Schubert per Francesca Cipriani e il novello sposo Alessandro Rossi.

Dopo la performance, peraltro aspramente criticata dai telespettatori sui social, l’artista si è ritrovata al fianco del conduttore, il quale non pensava di essere in onda in quel momento.

QUESTA COSA ANDATA IN ONDA SOLO SU MEDIASET EXTRA STO MORENDOO #gfvip pic.twitter.com/GLHvykYbng — stemas 🫒 (@jadestuxedo) December 12, 2022

Alfonso Signorini, infatti, parlando con Katia Ricciarelli le ha confidato: “Pensa che io stasera parto per Cortina, stanotte vado a sciare” con la cantante che gli ha risposto: “Che bello”.

La chiacchierata tra i due si è interrotta nel momento in cui Signorini si è reso conto di essere in diretta: dopo un attimo di esitazione, il conduttore ha poi ripreso in mano le redini della trasmissione come se nulla fosse.

Il giornalista, poi, così come anticipato a Katia Ricciarelli e anche al popolo del Grande Fratello Vip è effettivamente partito per Cortina dove si è fotografato su una pista da sci.

“Tu sei una potenza vera” ha commentato l’opinionista del reality Sonia Brugi.