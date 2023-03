Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 6 marzo

Stasera, lunedì 6 marzo 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Quella di stasera, 6 marzo, sarà una serata piena di sorprese, soprattutto dopo l’eliminazione di Sarah Altobello avvenuta durante la serata di giovedì 2 marzo. La concorrente era stata già eliminata in precedenza, nella puntata del 20 febbraio. Tornata in gioco grazie ad un “biglietto del ritorno”, adesso è uscita definitivamente dal reality di Canale 5.

Ma in questi giorni, è successa anche un’altra cosa. Extra Casa, diciamo. Almeno in parte, visto che in qualche modo potremmo dire che proprio l’ultima puntata è stata «censurata». Il giorno dopo, il 3 marzo, il Fatto Quotidiano ha infatti rivelato che Pier Silvio Berlusconi aveva bloccato la replica della trasmissione su La5. Motivo: l’eccesso di parolacce e volgarità. Signorini lo farà presente ai Vip nella Casa?

Durante la puntata di stasera, lunedì 6 marzo, in nomination vedremo: Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi. Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon. Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi. Sempre stasera conosceremo chi tra loro sette sarà il primo finalista che arriverà a partecipare alla finale prevista per il 3 aprile.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1.

Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).