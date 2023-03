Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 27 marzo

Stasera, lunedì 27 marzo 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ci siamo: questa sera, lunedì 27 marzo, torna il GFVip per la sua semifinale. Lo show condotto da Alfonso Signorini è arrivato alle sue battute finali, dopo una stagione piena di rivelazioni e colpi di scena. Questa sera, gli ospiti della casa più famosa della tv italiana scopriranno chi sarà il quarto finalista che si aggiungerà a Oriana, Micol e Giaele, e chi dovrà tornare a casa proprio sul più bello.

In nomination ci sono tutti gli altri concorrenti. Stando a quanto riporta il sito Grande Fratello ForumFree le previsioni danno come netta favorita al passaggio in finale Nikita Pelizon, la modella e influencer di origini triestine. Al contrario, a essere definitivamente eliminato dal gioco potrebbe proprio essere l’ex calciatore Andrea Maestrelli. Sempre secondo il sito, al momento solo Edoardo Tavassi potrebbe rimanere tranquillo ed essere il quinto finalista.

I tanti si stanno chiedendo se sarà eliminato un solo concorrente questa sera. In base al televoto aperto dopo le nomination della scorsa settimana, significa che in finale ci sarebbero sette persone, ma potrebbero essere un po’ troppe. Per questo si ipotizza anche un’altra eliminazione in serata, magari con un televoto flash. Non è dunque escluso che le eliminazioni questa sera possano essere due.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1.

Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).