Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 2 marzo

Stasera, giovedì 2 marzo 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il GFVip continua spedito verso la finale tra litigi e clamorose rivelazioni. Nella puntata di oggi, giovedì 2 marzo 2023, tutti si attendono il nuovo asso nella manica che gli autori sono pronti a tirare fuori per aumentare gli ascolti.

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip, Davide Donadei si è scagliato contro Edoardo Tavassi. Per comprendere la dinamica che ha scatenato la lite, occorre tornare alla puntata trasmessa lunedì quando Giulia Salemi ha letto in diretta un tweet di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide. Il post recitava: “Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”. Edoardo Tavassi si è limitato a chiedere a Donadei, il senso di quel tweet ed è scoppiato un putiferio.

Davide Donadei è andato immediatamente su tutte le furie. Ha iniziato a sbraitare e a urlare contro Edoardo Tavassi, che al contrario è rimaso serafico seduto sul divano. Davide, intanto, ha continuato a urlare: “Stai pis**ando fuori dal vaso. Edoardo ora mi fai incaz**re. Non sai un caz** e stai parlando. Come caz** ti permetti. Ma se neanche sai, come ca**o ti permetti? Ma che ca**o fai, Edoardo? Non ho capito, Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Ma come ti permetti, ma scusa, abbi rispetto. Neanche sai. Cosa caz** sai. Non devi parlare. Fuori è un’altra roba, io giudico quello che vedo qua. Falla venire e poi ti spiego. Che ca**o dici. Non toccate cose mie. Vuoi parlare? Parla delle cose qua. Non sai un caz**. Non parlate delle cose che succedono fuori. Stai ca**ndo fuori dal vaso. Non mi toccate le cose mie che faccio un casino”.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1.

Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).