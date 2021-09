Grande Fratello Vip 2021: i concorrenti e il cast della sesta edizione

Quali sono i concorrenti (cast) del Grande Fratello Vip 2021 (GfVip 6) in onda su Canale 5 il lunedì e venerdì sera a partire dal 13 settembre alle ore 21,35? Nella Casa entreranno ben 22 concorrenti. Ecco l’elenco:

Ainett Spephens

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Carmen Russo

Clarissa

Jessica e Lucrezia Hailé Selassié

Davide Silvestri

Francesca Cipriani

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Raffaella Fico

Samy Youssef

Soleil Anastasia Sorge

Sophie Codegoni

Tommaso Eletti

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa. Nel cast del Grande Fratello Vip 2021, come detto, anche il conduttore Alfonso Signorini e le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Come si vota

Ma come si vota (televoto) per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021? Ogni settimana il pubblico sarà chiamato a decidere chi deve restare e chi deve abbandonare la casa del GFVip 6 scegliendo chi eliminare tra i nominati. Per farlo ci saranno diverse modalità diverse. Vediamo i 4 canali per votare: