Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 8 ottobre

Questa sera, venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 ottobre.

Anticipazioni

La storia d’amore tormentata tra Manuel e Lucrezia sta tenendo banco dentro la Casa. Dopo l’iniziale passione, ora il ragazzo sembra essersi frenato con lei e Lucrezia ne soffre molto. In suo soccorso si sono radunate tutte le donne di Casa, per aiutarla ad affrontare il problema. Samy, Jo, Francesca, Raffaella, Manila, Clarissa e Ainett si sono sedute tutte insieme nel lettone con lei per consigliarla in un momento così difficile. Lulù, infatti, si è attaccata moltissimo a Manuel ma lui negli ultimi tempi ha preso le distanze. Jo ha spezzato una lancia in favore del ragazzo, spiegando a Lulù che “lui ha delle problematiche da affrontare che noi non possiamo nemmeno immaginare”, mentre per Ainett dovrebbe essere maggiormente comprensiva: “Non gira tutto intorno a te”. Se ne parlerà stasera. Durante la puntata previsti poi altri chiarimenti, le eliminazioni della serata (ci saranno?) e le consuete nomination in vista della prossima puntata.

Streaming e tv

