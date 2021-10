Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 18 ottobre

Questa sera, lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 ottobre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si affronteranno tanti temi e fatti avvenuti nel corso degli ultimi giorni: chiarimenti, relazioni e tanto altro.

L’amore sembra rifiorire nella Casa del “Gf Vip”. Da un lato, infatti, Nicola Pisu corteggia in maniera serrata Miriana Trevisan che, nonostante nutra delle riserve nei confronti di questa liason, si lascia spesso andare attraverso gesti e parole significative. Proprio nelle ultime ore Miriana ha insistito nel dire che non si sente in alcun modo pronta ad affrontare questa storia d’amore con un uomo più giovane, eppure sembra apprezzare la sua vicinanza… Dall’altro lato ci sono invece Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nel corso della scorsa puntata, il ragazzo ha fatto sapere di essere molto affascinato dalla Codegoni e ha, quindi, praticamente mollato in diretta la fidanzata Greta. Stasera non mancheranno poi emozioni e grandi sorprese. Il campione Aldo Montano riceverà la visita inaspettata di una persona molto importante che gli ha cambiato la vita. Anche Katia Ricciarelli sarà protagonista di un momento di grande tenerezza e riuscirà ad “abbracciare” un affetto a cui è molto legata. Infine, televoto tutto al femminile chi lascerà la casa tra Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Sophie Codegoni?

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.