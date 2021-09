Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 13 settembre

Questa sera, venerdì 17 settembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 settembre.

Anticipazioni

Stasera vedremo entrare nella Casa Andrea Casalino, Jo Squillo, Samy Youssef e Sophie Codegoni nella puntata di venerdì. Da capire se ci sarà l’ingresso anche degli altri concorrenti che mancano all’appello. Al termine della scorsa puntata nessun concorrente ha lasciato la Casa del GFVip. A finire in nomination sono state le tre Principesse, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. Le nominate, come spiegato dal conduttore Alfonso Signorini, non sono andate al televoto ma hanno dovuto pagare un pegno: vivere nella casa ma poi dormire nel “Tugurio”, una nuova stanza priva dei comfort della casa. Nel finale di puntata hanno poi dovuto scegliere un uomo da portare con loro: la scelta è ricaduta su Alex Belli. Ma vediamo insieme i 22 concorrenti che varcheranno la porta della Casa di Cinecittà: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Nicola Pisu, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.