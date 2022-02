Grande Fratello Vip 2021-2022 streaming e diretta tv: dove vedere il GFVip 6

Stasera, lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 21,35 (circa) su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021 (il GFVip 6). Alla conduzione dello show, che anche quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, terza conduzione per lui. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nella Casa di Cinecittà 22 concorrenti. Dove vedere la puntata di oggi, 28 febbraio 2022, del Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il giovedì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Grande Fratello Vip 2021 2022 streaming live

Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Grande Fratello Vip 2021 2022 stasera (lunedì 28 febbraio), ma quante puntate sono previste? “Il GF Vip sarà in onda fino a marzo 2022“. Lo ha detto il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. “Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia”.

“Anche quest’anno si allunga l’avventura di Grande Fratello Vip. A distanza di pochi mesi dall’ultima edizione straordinaria, GF Vip sta dimostrando ancora una volta la sua forza, confermando ottimi risultati nel doppio appuntamento settimanale, a testimonianza del gradimento e dell’affetto da parte del pubblico”, ha aggiunto Leonardo Pasquinelli, Ceo di Endemol Shine Italy. Quando vanno in onda le puntate? Il lunedì e il giovedì. Sempre in prima serata.