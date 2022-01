Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 28 gennaio

Questa sera, venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 28 gennaio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. In settimana Aldo Montano è stato ospite della live stream con vista sulla casa del Grande Fratello Vip: “Casa Chi”. Il campione olimpionico è parso in splendida forma rispondendo alle domande dei giornalisti “Chi” Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia e Azzurra Della Penna. Il livornese ha anche risposto, con la consueta sincerità che l’ha sempre contraddistinto, riguardo ad Alex Belli: “Lui è l’opposto di Manuel Bortuzzo. Ho iniziato con lui una grande amicizia nella casa che poi non si è rivelata esser tale. Ci ho speso tempo”. Sul triangolo sentimentale, che coinvolge l’attore parmense, Delia Duran e Soleil Sorge, Aldo Montano ha le idee chiare: “Come si è visto, Alex Belli è una persona che gira sempre sullo stesso tema che ormai non è più neanche così interessante o costruttivo”. Sempre riguardo al triangolo in cui al centro pare esserci Alex Belli ha dichiarato: “E’ una roba che non mi piace. E’ stata montato, forse dall’inizio, forse strada facendo ma comunque non mi interessa, non mi diverte: ha rotto le palle! Sono abbastanza stomacato da quello che sento e risento nel corso delle puntate da mesi. Penso sia una valutazione da spettatore la mia, la stessa valutazione di molti telespettatori, credo”. Dopo diversi scontri, dentro e fuori la casa, Alex Belli e Aldo Montano ormai sono distanti anni luce.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.