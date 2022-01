Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 24 gennaio

Questa sera, lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 21 gennaio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Il rapporto di una delle coppie del GF Vip 2022, quella composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, risulta sempre più altalenante. Subito dopo la puntata andata in onda lo scorso venerdì 21 gennaio i due gieffini hanno litigato furiosamente. Oggetto di discussione le nomination: l’ex di Uomini e Donne non ha gradito un comportamento della sua fidanzata nella Casa. Alessandro Basciano non ha digerito la nomination di Delia Duran e quando ha visto chiacchierare la sua compagna, Sophie, con la venezuelana non ci ha visto più. “Mi ha detto che sono una buffona perché ho parlato con Delia. Neanche mia madre mi dice con chi devo parlare e chi no. Non è che io rincorro, io gli dimostro tanto ma la mia dignità e il mio orgoglio vanno sopra a tutto. Non permetto a nessuno di dirmi cosa devo e non devo fare, con chi devo parlare” ha raccontato Sophie ad alcune sue inquiline. I due nelle ore successive non hanno trovato la pace, bensì hanno continuato a scontrarsi. Sophie e Alessandro sabato hanno continuato a battibeccare. L’ex tronista era particolarmente provata sul letto quando è entrato Basciano in camera: i due gieffini hanno subito iniziato a provocarsi. “Ridimensionati” ha detto l’ex tronista al compagno il quale, spazientito, ha sbottato: “Io faccio ciò che caz** mi pare, non mi frega niente. Eri quella che gratuitamente mi ha detto, mentre eravamo a letto, alzati e vattene. Poi fai la vittima, sei ridicola”.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.