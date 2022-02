Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 21 febbraio

Questa sera, lunedì 21 febbraio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 21 febbraio.

Anticipazioni

Il nuovo party a tema del GFvip ha riservato grandi colpi di scena ai telespettatori di Canale 5, con il retroscena su quella che si preannuncia essere l’evoluzione del triangolo in un quadrilatero nella Casa. Nel dettaglio, alla festa in maschera Alex Belli si è diviso tra la promessa sposa, Delia Duran, e Soleil Sorge, mostrando una complicità ritrovata con la venezuelana, per poi avere una lite passionale con l’italo-americana, dove i due si sono lanciati un’accusa reciproca. Nel frattempo, Jessica Hailé Sélassié ha rivelato nel gioco un bacio inaspettato rubatole da Alex nel corso dei festeggiamenti. Una confessione che ora desta clamore mediatico e divide l’opinione dell’occhio pubblico. Di questo e tanto altro se ne parlerà stasera in puntata.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il giovedì sera alle ore 21,35 su Canale 5.