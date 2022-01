Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 17 gennaio

Questa sera, lunedì 17 gennaio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 gennaio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Sono stati giorni importanti all’interno della casa più spiata d’Italia dopo l’ingresso di Delia Duran. La moglie di Alex Belli è subito entrata nei meccanismi del reality, schierandosi in parte con il gruppo di Miriana Trevisan, opposto al team di Katia Ricciarelli. Non è mancato però un momento emozionante per la modella di origini sudamericane: la confessione fatta a Manila Nazzaro per la sofferenza vissuta in questi mesi. Cosa accadrà quando Alfonso Signorini le mostrerà il tweet del marito di sostegno alla rivale Soleil? Belli ha scelto di sostenere la sua amica da chimica artistica e la reazione della moglie non sarà delle migliori. Dalle anticipazioni che arrivano ci sarà una sorpresa: Alex Belli entrerà nella casa. Ma è ancora tutto da decidere, mentre sembra inevitabile un nuovo duro confronto tra la moglie dell’attore e la Sorge. Le due continuano, infatti, a scambiarsi frecciatine al veleno.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.