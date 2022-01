Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 14 gennaio

Questa sera, venerdì 14 gennaio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 gennaio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Il clima nel Casa del Grande Fratello Vip è sempre più teso. Da tempo i riflettori sono puntati tutti su Katia Ricciarelli e sulle sue uscite tutt’altro che rispettose nei confronti degli altri inquilini: l’ultima, in ordine di tempo, ha per protagonista Manuel Bortuzzo. Il giovane è nel reality dallo scorso settembre e inizia a sentire il peso tutto il peso di questi mesi, soprattutto da quando Aldo Montano – con cui aveva stretto un forte legame d’amicizia – ha lasciato il gioco. Così, Katia Ricciarelli, commentando con Soleil Sorge quanto successo durante la puntata di lunedì sera, ha scoperto che Manuel Bortuzzo l’ha nuovamente votata per mandarla al televoto e si è lasciata andare ad una considerazione non proprio benevola nei suoi confronti: “Io non lo voglio neanche guardare in faccia, perché non lo ritrovo più. Non ritrovo più Manuel, uno che ha sempre avuto l’affetto da tutti. Sembra diventato quasi cattivo. Non lo so”. Parole di cui si potrebbe parlare stasera in puntata. Da capire poi chi lascerà la casa e le nuove nomination.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall'una di notte).