Grande Fratello Vip 2020 non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, 25 dicembre 2020, su Canale 5 non va in onda la puntata del Grande Fratello Vip 2020? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma condotto da Alfonso Signorini si ferma solo per il giorno di festa. “A Natale non andremo chiaramente in onda – ha detto il conduttore nell’ultima puntata -, anche noi vogliamo mangiare il panettone con i nostri cari”. Stasera, al posto del reality show, andrà in onda il film “Un Natale da chef” con Massimo Boldi. Tuttavia, per chi non potrà fare a meno di seguire le vicende dei “Vipponi” reclusi nella casa più spiata d’Italia, ci sarà sempre la possibilità di collegarsi sul canale free Mediaset Extra. La diretta 24 ore su 24 del GF Vip, infatti, sarà comunque assicurata anche durante il giorno di Natale sia in televisione sul canale 55 del digitale terrestre sia in streaming online sul sito web ufficiale del reality show Mediaset.

Quando torna

Ma quando torna il Grande Fratello Vip 2020? Le puntate torneranno in onda prestissimo. La data precisa è quella di martedì 28 dicembre 2020. A che ora? Sempre alle 21,30.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché il Grande Fratello Vip 2020 stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso il lunedì e il venerdì sera su Canale 5 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quinto canale del vostro digitale terrestre, o sul 505 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 105 del vostro telecomando. Ma il reality è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Canale 5.

Potrebbero interessarti Up & Down – Un Natale normale: lo show di Paolo Ruffini su Italia 1 Qui e adesso: anticipazioni e ospiti della terza puntata del 25 dicembre (Natale) Gli eroi del Natale streaming e diretta tv: dove vedere il film