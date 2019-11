Grande Fratello Russo, la versione religiosa porta 10 concorrenti in un monastero

Il Grande Fratello diventa religioso in Russia. Dieci concorrenti chiusi in un monastero dovranno rispettare tre rigide regole: stare in silenzio, pregare e lavorare per procurarsi del cibo. Cosa si vince? Ma, soprattutto, chi vince?

Il canale televisivo affiliato alla Chiesa ortodossa russa sta diffondendo spot pubblicitari per cercare candidati per il reality show Ostrov in salsa religiosa.

Dieci saranno i prescelti (tutti maschi) che dovranno recarsi in questo monastero, collocato su un’isola, e vivere secondo la regola monastica.

Grande Fratello russo, vivere secondo la regola monastica

Preghiera e silenzio, queste sono le regole da rispettare. Inoltre, i dieci concorrenti dovranno procurarsi da sé il cibo, coltivando l’orto e cucinando autonomamente il pane. Come ulteriore mansione, anche la manutenzione del monastero.

Il vincitore sarà scelto da una giuria di frati. Ma chi vince e come si vince? Il prescelto sarà colui che non soltanto riuscirà a compiere al meglio i compiti affidati, ma anche chi riuscirà a mostrare di aver ritrovato e rinnovato la fede in Dio.

Il monastero dove sarà ambientato questo Grande Fratello russo in salsa religiosa sarà probabilmente quello di Nilov, sull’Isola Stolobny.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 26 novembre 2019 | Trono classico o over? Ascolti tv lunedì 25 novembre 2019: chi ha vinto tra Live Non è la D’Urso e In punta di piedi Carola Rackete da Fazio, l'ira dei vertici Rai: "Faccia intrattenimento"

Il programma non è ancora decollato, sono aperti i casting e, per l’anno prossimo, circola già l’idea di un’edizione tutta al femminile.