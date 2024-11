Perché il Grande Fratello stasera non va in onda su Canale 5: il motivo e quando torna

Perché il Grande Fratello oggi, 30 novembre 2024, non va in onda su Canale 5? Mediaset ha deciso di evitare la sfida contro un colosso come Ballando con le stelle, che va in onda allo stesso orario su Rai 1, dopo gli ascolti deludenti della scorsa settimana. Il reality non andrà più in onda al sabato, come inizialmente previsto, e tornerà direttamente la prossima settimana.

La scorsa settimana infatti lo show di Milly Carlucci ha dominato con il 26.8% di share e 3,4 milioni di spettatori contro appena il 14.7% (1,8 mln) del programma di Canale 5. Ecco perché Mediaset ha deciso di non riproporre il Grande Fratello di sabato, e quindi oggi non va in onda.

Quando torna

Quando torna allora in onda il Grande Fratello? Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda nella sua serata tradizionale, lasciata ormai libera da La Talpa: il lunedì. Prossimo appuntamento il 2 dicembre.

