Perché il Grande Fratello stasera non va in onda su Canale 5: il motivo

Perché il Grande Fratello stasera, giovedì 10 ottobre 2024, non va in onda su Canale 5? La rete ha deciso di rinunciare al doppio appuntamento settimanale e lasciare la prima serata del giovedì sera alla soap opera turca Endless Love. Questa sera, infatti, saranno trasmessi nuovi episodi della serie, ricchi di colpi di scena: Banu informerà Emir che Zeynep è stata cacciata di casa perché la sua famiglia ha scoperto la loro relazione clandestina.

Ma quando torna il Grande Fratello su Canale 5? Alfonso Signorini e i concorrenti del reality di Canale 5 torneranno in onda, in prima serata, già lunedì.

Nomination

Abbiamo visto perché il Grande Fratello stasera non va in onda, ma quali sono i concorrenti in nomination (e come si vota)? Al televoto sono andati Amanda, Clayton, Helena, Michael, Yulia e Tommaso. Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: