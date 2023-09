Gaffe per Cesara Buonamici, nuova opinionista del Grande Fratello, iniziato ieri su Canale 5. La giornalista ha involontariamente spoilerato agli inquilini della Casa l’esistenza del tugurio. “Ci sono altre mamme e papà nel tugurio”, ha detto d’istinto la conduttrice del Tg5 mentre era in collegamento con i concorrenti. Gli inquilini si sono subito guardati stupiti chiedendo “quale tugurio?”.

A quel punto il conduttore Alfonso Signorini ha dovuto metterci una pezza. Dopo qualche minuto ha infatti spiegato: “Cesara, hai fatto uno spoiler. Hai rivelato ai concorrenti l’esistenza del tugurio”. La giornalista è apparsa sorpresa, segno che evidentemente non si era resa conto della gaffe. Alfonso ha quindi aperto il collegamento con la Casa per raccontare ai concorrenti come stanno le cose: “Come rivelato da Cesara, ci sono alcuni inquilini nel tugurio. Adesso entreranno nella Casa”, ha annunciato il conduttore. Si trattava di Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Marco Fortunati.