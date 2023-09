L’intenzione più volte annunciata era quella di un Grande Fratello nuovo, lontano dal trash, e che raccontasse storie di persone comuni. Eppure la prima puntata del nuovo corso del Gf, iniziato ieri sera su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, cade subito in un imprevisto incidente piuttosto volgare. Durante la presentazione di una delle concorrenti entrate nella Casa, Giselda Torresan, una ragazza veneta che fa l’operaia, il conduttore si è collegato con Borso del Grappa (Treviso), dove erano presenti alcuni colleghi di lei.

Un modo per dare un in bocca al lupo a Giselda per questa nuova avventura. Qualcosa però va storto. Al momento dei saluti, un uomo in seconda fila ha mimato un rapporto sessuale orale, per poi sorridere sotto i baffi. La produzione del reality non è riuscita a rendersi conto in tempo e a censurare, e così il gestaccio, seppur di breve durata, è andato in onda in prima serata, oltre che tra le clip della puntata disponibili su Mediaset Infinity. Un gesto che non è stato notato da Signorini e nemmeno dall’opinionista Cesara Buonamici.

Nemmeno Giselda sembrerebbe essersi resa conto dell’accaduto. Il gesto non è invece passato inosservato agli utenti sui social, che in pochi minuti hanno reso il video virale. Il bello, o meglio il brutto, della diretta, viene da dire. Ma di certo l’idea di un reality sobrio sembra già compromessa.