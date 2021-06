Grand Hotel – Intrighi e passioni: la trama della prossima puntata, la terza

Cosa succederà nella prossima puntata (la terza) di Grand Hotel – Intrighi e passioni? La nuova serie tv spagnola va in onda su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Il terzo episodio è previsto per il 23 giugno, sempre in prima serata dalle 21.25. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama degli episodi della terza puntata di Grand Hotel in programma il 23 giugno 2021.

Gli episodi in onda nel corso della terza puntata si intitolano La Luna di sangue e Il gioiello scomparso. Ayala, dopo aver scoperto la reale identità di Julio, si allea con lui per proseguire le indagini su sua sorella. I due, una volta appurato che dietro a questi delitti c’è l’ombra di un serial killer, si affidano ad Alicia che si offre di prestare loro il suo aiuto. Quest’ultima sarà in pericolo proprio nel Grand Hotel. La donna dovrà fare i conti con l’assassino, armato di un coltello. Il tentato omicidio condurrà le indagini a un punto di svolta: scopriremo che l’uomo colpisce solo nelle notti di Luna piena. Poi, secondo le anticipazioni della prossima puntata di Grand Hotel, anche per Belen la situazione precipiterà: le sue bugie sulla gravidanza si ritorceranno contro di lei. Infine, grazie ad un dettaglio di un gioiello scomparso, emergeranno nuovi collegamenti tra Diego e Cristina.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la terza) di Grand Hotel, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.