Grand Hotel – Intrighi e passioni: la trama della prossima puntata, la seconda

Cosa succederà nella prossima puntata (la seconda) di Grand Hotel – Intrighi e passioni? La nuova serie tv spagnola va in onda su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Il secondo episodio è previsto per il 16 giugno, sempre in prima serata dalle 21.25. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama degli episodi della seconda puntata di Grand Hotel in programma il 16 giugno 2021.

Nel primo episodio intitolato “Il cucchiaio d’oro”, Julio è sempre più vicino a scoprire chi ha messo fine alla vita di sua sorella. Il giovane inizierà a compiere alcune indagini, tanto che tutti i sospetti ricadranno su Diego, il promesso sposo di Alicia. Purtroppo, Olmedo non avrà le prove ufficiali per incastrare il manager dell’hotel.

Allo stesso tempo, l’investigatore Ayala inizierà ad indagare sull’omicidio di Jimena e scoprirà che l’arma con cui è stata uccisa la donna è stata rinvenuta nella stanza di Javier, l’unica persona ad averla vista prima di morire. Per tale ragione, Ayala sospetterà che il giovane Alarcon sia il responsabile del decesso di Jimena, tanto da porlo in arresto. Nel frattempo,, farà il suo ingresso nella serie un nuovo personaggio, la Marchesa di Vergara. La madre di Alfredo metterà in pericolo il segreto di Sofia. La nobildonna capirà che la ragazza nasconde qualcosa sulla sua gravidanza, tanto da voler far di tutto pur di scoprire il suo segreto.

Nel secondo episodio della serata di Grand Hotel Intrighi e passioni, dal titolo “La casa abbandonata”, un grave incidente stravolgerà le indagini di Julio sul decesso di Cristina. A tal proposito, il ragazzo deciderà di setacciare tra le cose della sorella con l’aiuto di Alicia al fine di trovare prove che lo conducano alla verità. Nel frattempo, l’investigatore Ayala si convincerà che Pascual sia il responsabile della morte di Jimena. Per questo motivo, deciderà di rimettere Javier in libertà e farlo tornare all’albergo. In questo modo, il giovane Alarcon riuscirà ancora una volta a scampare da guai. Infine ci sarà aria di crisi tra Sofia e Alfredo. Proprio quest’ultimo deciderà di organizzare una battuta di caccia dove riunire i grandi aristocratici. Una decisione che non sarà presa bene da Diego.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la seconda) di Grand Hotel, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.