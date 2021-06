Grand Hotel – Intrighi e passioni: la trama della prossima puntata, la quarta

Cosa succederà nella prossima puntata (la quarta) di Grand Hotel – Intrighi e passioni? La nuova serie tv spagnola va in onda su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Il quarto episodio è previsto per il 26 giugno, sempre in prima serata dalle 21.25. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama degli episodi della quarta puntata di Grand Hotel in programma il 26 giugno 2021.

Gli episodi in onda nel corso della quarta puntata si intitolano “La lettera rubata” e “Il sangue della fanciulla”. Innanzitutto ci sarà il ritrovamento di Cristina. Dopo aver riabbracciato il fratello Julio, la donna avrà modo di confessargli cos’è successo in hotel prima di essere licenziata. La giovane svelerà che Diego (Pedro Alonso) ha tentato di ucciderla dopo essersi impossessata di una lettera in grado di incastrare Donna Teresa (Adriana Ozores), che invece per non essere smascherata l’ha minacciata di morte. Cristina ha quindi fatto finta di essere deceduta.

Secondo le anticipazioni di Grand Hotel – Intrighi e passioni, Cristina perderà veramente la vita, poiché verrà uccisa con un batticarne e il suo cadavere verrà rinvenuto Catalina. Dopo la tragedia, Donna Teresa farà occultare il corpo dalla nuova cameriera, che avrà anche il compito di cancellare ogni traccia di sangue per depistare le indagini. Julio cadrà nello sconforto totale per il decesso della sorella, e sin dal primo istante sarà convinto che non si sia trattato di un incidente.

Intanto si avvicina il momento del matrimonio di Diego e Alicia: quest’ultima sempre più pressata da Julio deciderà di scrivere una lettera al fidanzato, a cui farà capire di non volerlo avere al suo fianco. Infine lmedo aspetterà che la figlia della proprietaria dell’albergo di cui si è innamorato lo raggiunga al treno.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la quarta) di Grand Hotel, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.