Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 29 luglio

Questa sera, venerdì 29 luglio 2022, su Canale 5 alle ore 21,25 vanno in onda in prima visione due nuove puntate dalla terza stagione della serie tv spagnola Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction di successo ambientata in un hotel di lusso ai primi del Novecento. Un period-drama avvincente, dove la storia unisce commedia a mistero. Acclamata dal pubblico e dalla critica, la serie ha ottenuto un grande successo internazionale, attraversando i confini spagnoli con vari adattamenti e riproposizioni in oltre 30 paesi e, tra questi, Francia, Iran, Turchia, Uruguay e Regno Unito. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni nel dettaglio sulla puntata di oggi.

Trama

Nel primo episodio, intitolato La vendita, Il Grand Hotel è in fermento per la presunta vendita dell’hotel a beneficio della signorina Valledur, che intende trasformarlo nella propria residenza privata. Nel frattempo, Donna Teresa preme affinchè il figlio sposi una ragazza che porti una sostanziosa dote. Intanto proseguono i misteri riguardo alla prima moglie di Diego, e l’uomo continua a mantenere un comportamento ombroso e scorretto. Alicia, aiutata da Maite, si sottopone ad una seduta di ipnosi per tentare di far luce sui “buchi neri” del proprio passato. Nel secondo episodio dal titolo Le nozze Javier sposa Laura Montenegro e sembra essere molto felice della sua scelta. Durante i festeggiamenti delle nozze, il rapitore di Alicia, Ezequiel, si presenta all’hotel per ricattare Diego. Dopo aver preso in ostaggio Maite, viene arrestato dal detective Ayala, che tenta di farsi rivelare tutto quello che sa sul suo capo, mandante del rapimento e dell’attentato al Grand Hotel, e su Diego. Ma, prima di rivelare tutto, Ezequiel viene ucciso in carcere.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: cast (attori e personaggi)

Abbiamo visto le anticipazioni della quinta puntata della terza stagione di Grand Hotel in onda il 15 agosto, la serie prodotta dalla spagnola Bambù Produciones, che vanta già tre stagioni, ma chi sono gli attori del cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: