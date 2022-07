Grand Hotel – Intrighi e passioni: trama, cast, quante puntate e streaming della terza stagione

Questa sera, venerdì 22 luglio 2022, torna l’appuntamento con Grand Hotel – Intrighi e passioni. La serie TV torna in prima serata e in prima TV su Canale 5 con la terza stagione e riprende esattamente da dove aveva lasciato i telespettatori l’anno scorso con la seconda. La terza combacia anche con l’ultima stagione, per cui Grand Hotel – Intrighi e passioni con questa sarà conclusa. Si tratta di una fiction spagnola molto amata anche in Italia. Di seguito scopriamo tutto sulla stagione 3.

Trama

Qual è la trama della seconda parte della terza stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni? I telespettatori ricorderanno il cliffangher con cui hanno salutato la prima parte, ovvero la bomba esplosa che ha distrutto l’hotel. Secondo le prime anticipazioni, dopo l’esplosione Julio è ancora vivo, mentre Alicia è scomparsa. Nessuno sa che fine abbia fatto, se sia morta a causa dell’esplosione o se sia stata rapita. Diego a quel punto con una lettera dimostra che sua moglie si è allontanata di sua spontanea volontà. Peccato che nessuno gli creda, né Diego né il detective. Così parte la ricerca sulle tracce di Alicia. Ad aiutarlo nelle ricerche ci sarà anche un’avvocatessa, Maite. Ma durano poco perché poco dopo Alicia torna a casa e progetta una fuga d’amore con Julio.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: il cast della serie TV

Grande novità per questa seconda parte perché il cast di Grand Hotel – Intrighi e passioni accoglie un’attrice spagnola nota sin dai tempi de Il Segreto. Stiamo parlando di Megan Montaner, che in questo caso interpreterà Maite, l’avvocatessa. Di seguito vediamo il cast:

Yon González è Julio Olmedo,

Amaia Salamanca è Alicia Alarcón Aldecoa,

Pedro Alonso è Diego Murquía.

Andrea Trepat è Camila

Roger Come è Padre Grau

Lydia Bosch è Violeta Salinas

Adriana Ozores è Doña Teresam,

Eloy Azorín è Javier Alarcón,

Pep Anton Muñoz è il detective Horacio

Fele Martínez è Alfredo Vergara.

Quante puntate

Da quante puntate è composta la terza stagione? A differenza delle precedenti stagioni, l’ultima è quella più corposa poiché è composta da 22 episodi. In Italia, tuttavia, è stata divisa in due parti. La prima è andata in onda l’estate scorsa ed è terminata il 5 settembre 2021. La seconda parte debutta il 22 luglio 2022 su Canale 5. Di seguito vediamo qual è la programmazione, che potrebbe subire variazioni:

Prima puntata, venerdì 22 luglio 2022

Seconda puntata, venerdì 29 luglio 2022

Terza puntata, venerdì 5 agosto 2022

Quarta puntata, venerdì 12 agosto 2022

Quinta puntata, venerdì 19 agosto 2022

Sesta puntata, venerdì 26 agosto 2022

Settima puntata, venerdì 2 settembre 2022

Streaming e TV

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.