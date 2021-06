Grand Hotel – Intrighi e passioni: la location della serie tv su Canale 5

Qual è la location della serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni, in onda da mercoledì 9 giugno 2021 su Canale 5? Si tratta di una serie spagnola di successo ambientata nel 1905, nell’immaginaria cittadina di Cantaloa, dove ha sede un prestigioso Hotel che sta affrontando, come il resto del Paese, tutte le novità legate all’avvento del progresso, in primis l’introduzione della luce elettrica. La serie è stata girata nel monumentale e magnifico palazzo della Magdalena, a Santander, che per la prima volta ha aperto le porte a una produzione televisiva. Ma è stata girata anche in altre zone della comunità cantabrica e in alcune località di Madrid. Grand Hotel è stata girata in Cantabria, nel nord della Spagna. Il Palazzo della Magdalena, a Santander, ex residenza reale è ora un sito storico aperto al pubblico. Una location mozzafiato nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi del ‘Palacio de la Magdalena’, a Santander.

Ambientato nel 1905, Grand Hotel – Intrighi e passioni racconta la vicenda del giovane di umili origini, Julio Olmedo. Raggiunto il Grand Hotel per fare visita alla sorella Cristina, che vi lavora come responsabile del piano, Julio scopre che da oltre un mese nessuno ne sa più nulla. Rimasto come cameriere, Julio, mentre indaga sulla scomparsa della sorella, s’innamora di Alicia. È una delle figlie di Doña Teresa, la proprietaria dell’Hotel. Insieme, i due scopriranno segreti gelosamente custoditi tra le mura dell’idilliaco edificio.

Cast: attori e personaggi

Abbiamo visto la location di Grand Hotel Intrighi e passioni, ma qual è il cast della fiction? La serie prodotta dalla spagnola Bambù Produciones, vanta già tre stagioni e nel cast vede: Pedro Alonso (Berlino de La casa di Carta), Megan Montaner (la più amata ne Il Segreto), Yon Gonzalez (Il Sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet). Il consulente storico della serie è Juan Jose Luna, attuale capo curatore del Museo del Prado. Di seguito i personaggi principali e i rispettivi attori del cast.