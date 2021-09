Grand Hotel – Intrighi e passioni: cosa è successo nella scorsa puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella scorsa puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction spagnola di successo ambientata in un hotel di lusso ai primi del Novecento e in onda in prima serata ogni domenica su Canale 5? Nei due episodi che hanno composto il quinto episodio della terza stagione Donna Sofia ha rivelato ad Alicia di essere stata lei a far fuori Beatriz e che Diego intendeva incastrarla facendo trovare ad Ayala l’arma del delitto (insieme alle sue impronte). Javier ha finto di non sentire più, pur di non arruolarsi nell’esercito. Donna Teresa ha voluto fare parte del “Circolo del Meridione”, un circolo degli albergatori scelti dell’Europa meridionale. Alfredo però le è andata contro e glielo ha impedito attraverso il Consiglio Direttivo. Ma Teresa ha organizzato un furbo piano per avere la maggioranza dei voti…

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo (riassunto) nella scorsa puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, ma dove vedere le puntate della fiction spagnola in diretta tv e live streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni domenica in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.