Grand Hotel – Intrighi e passioni: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella prima puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction spagnola di successo ambientata in un hotel di lusso ai primi del Novecento e in onda in prima serata ogni mercoledì su Canale 5? Nel primo dei due episodi che hanno composto la prima puntata, intitolato “La fanciulla nello stagno”, la storia è iniziata con la visita di Julio alla sorella Cristina che lavora come governante al Grand Hotel. Ha scoperto così che la donna è stata licenziata perché accusata di furto e subito dopo è scomparsa. Julio è determinato a scoprire che cosa sia successo a Cristina e si è intrufolato nell’hotel dove ha incontrato Alicia, figlia del proprietario dell’hotel ormai morto e promessa sposa di Diego. È Donna Teresa ad obbligarla a sposare Diego perché lui possa occuparsi della gestione del Grand Hotel. Diego e Teresa sembrano avere a che fare con la scomparsa di Cristina. Alicia ha scoperto chi è davvero Julio e così lui l’ha implorata di dargli un mese di tempo per scoprire la verità.

Nel secondo episodio di Grand Hotel Intrighi e passioni, dal titolo “La lettera anonima”, Julio e Alicia si sono trovati gli abiti insanguinati di Cristina e sul tessuto anche delle alghe. Così, l’hanno cercata allo stagno dove trovano un bottone dorato delle divise dei camerieri. Iniziano le indagini. Intanto, Belén è incinta e lo comunica a Diego, che le chiede di abortire. La donna non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo bambino, per questo Diego ha tentato di farla licenziare. Sofia, anche lei incinta, è caduta dalle scale e ha perso il bambino, ma Donna Teresa ha minacciato il medico e ha lasciato credere che la gravidanza stia procedendo.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo (riassunto) nella prima puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, ma dove vedere le puntate della fiction spagnola in diretta tv e live streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.