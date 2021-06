A che ora inizia Grand Hotel – Intrighi e passioni: l’orario degli episodi su Canale 5

A che ora inizia la puntata (o episodi) di Grand Hotel – Intrighi e passioni, la nuova serie su Canale 5 in onda da mercoledì 9 giugno 2021? Ve lo diciamo subito: la messa in onda delle varie puntate della fiction è prevista per le ore 21,25 (circa) del mercoledì sera. Ogni serata sarà composta da due episodi. In Spagna la fiction è già alla terza stagione, per cui in Italia Canale 5 partirà ovviamente dalla prima stagione composta da nove puntate. Ma quante puntate sono previste per Grand Hotel? La fiction è composta in totale da 39 episodi, suddivisi in tre stagioni.

Ogni singolo episodio ha una durata di circa 80 minuti. Ogni settimana su Canale 5 andranno in onda due episodi. La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 00,40, per una durata complessiva della serata di circa tre ore e 20 minuti (pubblicità incluse). In totale quindi su Canale 5 dovrebbero andare in onda cinque puntate da due episodi ciascuna, tranne una con un solo episodio. La prima puntata andrà in onda mercoledì 9 giugno 2021; l’ultima (salvo cambio di programmazione) mercoledì 7 luglio 2021. Di seguito la probabile programmazione Mediaset per la fiction Grand Hotel.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Grand Hotel – Intrighi e passioni, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.