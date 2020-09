Grand Hotel Excelsior: trama, cast e streaming del film

Stasera, 4 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Grand Hotel Excelsior, film commedia del 1982 diretto da Castellano e Pipolo con protagonisti Celentano, Verdone, Montesano e Abatantuono e tanti altri grandi attori italiani. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

All’interno del Grand Hotel Excelsior si sviluppano le storie di alcuni personaggi. L’eclettico e burbero direttore dell’hotel, Taddeus, pronipote del grande Zaccarias, che lui venera come un santo, si trova coinvolto nelle vicende amorose della signorina Vivaldi, cliente affezionata dell’hotel che per amore prova in tutti i modi a togliersi la vita. Egisto Costanzi, vedovo, fa il cameriere nell’hotel, ma vergognandosi della sua condizione fa credere alla figlia Adelina, la quale studia in un collegio a Ginevra in Svizzera, di essere un ricco uomo d’affari che in quel momento alloggiava all’albergo. Il pugile burino Pericle Coccia arriva in hotel insieme al suo manager Bertolazzi per prepararsi all’incontro della vita contro il campione italiano Bruno Bertoni detto “Bulldozer”, ma Pericle ai duri allenamenti a cui lo sottopone Bertolazzi preferisce il cibo e le donne, innamorandosi di Maria, cameriera dell’hotel. Tra i clienti dell’hotel c’è pure il grande “Mago di Segrate”, mago “casereccio”, comunque dotato di grandi poteri paranormali.

Grand Hotel Excelsior: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Grand Hotel Excelsior, ma qual è il cast del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Adriano Celentano: Taddeus, il direttore

Enrico Montesano: Egisto Costanzi

Carlo Verdone: Pericle Coccia

Diego Abatantuono: Nicolino, il mago di Segrate

Eleonora Giorgi: Ilde Vivaldi

Aldina Martano: Ginevra

Gerry Bruno: il capo del personale

Domenico Adinolfi: Bruno Bertoni detto “Bulldozer”

Tiberio Murgia: l’imbianchino

Franco Diogene: l’ingegner Binotti

Armando Brancia: Bertolazzi, il manager di Pericle

Enzo Andronico: il manager di Bulldozer

Isabella Amadeo: Maria

Andrew Omokaro: Mocambo

Daniela Introini: Adelina

Fernando Cerulli: uno dei camerieri

Raffaele Di Sipio: Giovanni, il barman

Dino Cassio: il medico

Paolo Bertinato: Mario Altieri, il playboy

Rita Rusić: la fidanzata di Mario

John Stacy: il portiere dell’albergo

Andrea Azzarito: uno dei camerieri

Luciano Iannantuoni: il commentatore televisivo

Giorgio Vignali: Chef

Claudia Mori: una cameriera (cameo)

Streaming e tv

Dove vedere Grand Hotel Excelsior in tv e live streaming? Il film va in onda stasera in tv (Rete 4) a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

