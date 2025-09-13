Grace for the World: anticipazioni, ospiti, cantanti, scaletta e streaming

Questa sera, sabato 13 settembre 2025, alle ore 21,40 su Rete 4 va in onda Grace for the World, evento musicale di portata mondiale che si terrà in Piazza San Pietro. Un concerto per la pace ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams. A guidare il racconto della serata per Mediaset sarà Federica Panicucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, ospiti e cantanti

L’appuntamento conclude la terza edizione del “World Meeting on Human Fraternity” e segna l’avvio del Giubileo 2025, riaffermando Roma e il Vaticano come luoghi simbolici di dialogo e fraternità. Sul palco, insieme a Bocelli e Williams, un cast internazionale con John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, oltre a 400 coristi provenienti da diversi Paesi, in rappresentanza di culture e tradizioni diverse. A rendere la serata ancora più suggestiva, uno spettacolare show di luci con tremila droni, ispirato agli affreschi della Cappella Sistina. Un evento globale che unisce musica, arte e spiritualità, trasmettendo un messaggio universale di pace e fraternità.

Streaming e tv

Dove vedere Grace for the World in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda in chiaro su Rete 4 a partire dalle ore 21,40. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Disney+. Grazie a Mediaset e a un network internazionale di broadcaster e piattaforme di streaming, lo spettacolo raggiungerà milioni di spettatori in tutto il mondo.