Gorky Park: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 22 marzo 2023, alle ore 21,20 su La7D va in onda Gorky Park, film del 1983 diretto da Michael Apted, interpretato da William Hurt e Lee Marvin. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo del 1981 di Martin Cruz Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’inverno moscovita, vicino al laghetto ghiacciato del Gor’kij Park, vengono trovati, sepolti nelle neve, i corpi di tre giovani, due uomini e una donna, ai quali sono stati raschiati i volti e cancellate le impronte digitali. L’ispettore Arkadij Renko, che in precedenza si era trovato a dover affrontare il KGB, si accorge che il caso, molto ambiguo, porta la firma dei servizi segreti. Scopre anche, dopo l’autopsia, che una delle vittime è americana, e, visto che si tratta di uno straniero, secondo regolamento, la competenza dovrebbe ricadere sul KGB. Renko, fiutando una trappola, decide di lasciare il caso. Invitato però nella sua dacia di campagna da Jamskoj, il procuratore generale, colui che lo aveva protetto in un contrasto con il KGB, viene convinto dall’alto funzionario a proseguire le indagini.

Tra gli invitati, il poliziotto rivede Irina Asanova, una bella siberiana che aveva contattato qualche ora prima in merito alla morte dei tre corpi rinvenuti nel parco: la donna morta, infatti, portava un paio di pattini da ghiaccio che erano appartenuti a Irina, la quale ne aveva denunciato la scomparsa. Irina, arrivata alla dacia in compagnia di Jack Osborne, ricco uomo d’affari occidentale che commercia con l’Unione Sovietica in pellicce di zibellino, commercio del quale l’URSS detiene il monopolio mondiale, chiede ad Arkadij di riaccompagnarla a Mosca con la sua auto. In macchina, Renko cerca di sapere qualcosa da lei, ma la giovane rifiuta di rispondere a qualsiasi domanda.

Gorky Park: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Gorky Park, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

William Hurt: Arkadij Renko

Lee Marvin: Jack Osborne

Brian Dennehy: William Kyrwill

Joanna Pacuła: Irina Asanova

Ian Bannen: Jamskoj

Michael Elphick: Pasha

Rikki Fulton: Maggiore Pribluda

Ian McDiarmid: Professor Andreev

Alexey Sayle: Theodor Golodkin

Streaming e tv

Dove vedere Gorky Park in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 22 marzo 2023 – alle ore 21,20 su La7D. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7D.