Gloria: la trama della serie su Canale 5. Di cosa parla

Gloria è la miniserie francese in onda su Canale 5 in prima serata da mercoledì 1 settembre 2021. Si tratta in tutto di sei episodi, suddivisi in tre serate, l’1, il 6 e il 7 settembre (due episodi a puntata). Ma qual è la trama della fiction? La serie narra le vicende di un’avvocatessa che scopre di avere sposato un uomo che ha sempre mentito. La verità verrà a galla solo quando il marito David scomparirà misteriosamente. Gloria si lancerà nelle indagini per scoprire la verità. Vediamo la trama nel dettaglio.

Trama

Adattamento di Keeping Faith, che il “Guardian” ha definito una “Big Little Lies trasferita nel Galles rurale”, da mercoledì 1° settembre, in prime-time, debutta su Canale 5 la miniserie “Gloria”. La protagonista Cécile Bois (nota per Candice Renoir) interpreta un’avvocata madre di tre figli, la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa del marito.

Ambientato nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, in Bretagna, tra Saint-Malo e Cancale, il racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena si dipana tra le incantevoli spiagge di granito rosa caratteristiche dell’area. La coproduzione Quad Drama-TF1 rivisita il classico polar francese per offrire un thriller in cui il personaggio principale perde gradualmente l’equilibrio e non si fida della polizia e coprotagonisti che celano un passato oscuro, fatto di segreti, pettegolezzi, litigi, problemi di soldi e doppie vite. Trasmessa tra marzo e aprile di quest’anno dalla principale tv privata francese, “Gloria” ha ricevuto un ottimo riscontro in termini di critica e pubblico.

Di seguito la trama dettagliata di Gloria. La protagonista è Gloria Meyers (Cécile Bois), madre di tre figli e sposata felicemente con David (Michaël Cohen). Entrambi sono avvocati: lui ha eredito lo studio legale del padre, mentre lei è in maternità, ma non vede l’ora di tornare al lavoro. Una mattina, dopo che David è come sempre uscito di casa per recarsi al lavoro, questo scompare nel nulla: a Gloria tocca non solo cercare di capire che fine abbia fatto, ma occuparsi anche dello studio legale.

Iniziano così alcune rivelazioni: lo studio, ad esempio, è in bancarotta ed ha perso numerosi clienti, mentre David ha ricominciato a fumare e da qualche tempo frequenta uno psicologo. Ma, cosa ben più preoccupante, ha un documento d’identità falso in cui il nome è quello di un ex ragazzo di Gloria, morto in un incidente stradale.