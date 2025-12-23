Gloria!: tutto quello che c’è da sapere sul film
Gloria!: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Gloria! è il film in onda in prima visione questa sera, 23 dicembre 2025, su Rai 3 dalle 21.20, scritto e diretto da Margherita Vicario, al suo debutto alla regia. Il film del 2024 ha vinto due Nastro d’argento, due Globo d’oro e il premio alla regia al Seattle International Film Festival. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.
Trama
Il film è ambientato a Venezia alla fine del Settecento. Siamo in un collegio femminile e Teresa è una ragazza che ha un grande talento visionario. Insieme a un gruppo di musiciste, crea una musica che scavalca i secoli. Ribelle, leggera e moderna, la musica di questo straordinario gruppo è pop!
Gloria!: il cast del film
La regia è di Margherita Vicario, al suo debutto. Protagonisti sono Galatea Bellugi, Carlotta Gamba e Veronica Lucchesi. Vediamo insieme attori e relativi personaggi:
- Galatéa Bellugi: Teresa
- Carlotta Gamba: Lucia
- Veronica Lucchesi: Bettina
- Maria Vittoria Dallasta: Marietta
- Sara Mafodda: Prudenza
- Paolo Rossi: Perlina
- Elio: Romeo
- Vincenzo Crea: Cristiano
- Natalino Balasso: Governatore
- Anita Kravos: Donna Lidia
- Jasmin Mattei: Fidelia
- Gioele Pagura: Giacomino
Streaming e tv
Dove vedere Gloria in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.