Gloria!: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Gloria! è il film in onda in prima visione questa sera, 23 dicembre 2025, su Rai 3 dalle 21.20, scritto e diretto da Margherita Vicario, al suo debutto alla regia. Il film del 2024 ha vinto due Nastro d’argento, due Globo d’oro e il premio alla regia al Seattle International Film Festival. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il film è ambientato a Venezia alla fine del Settecento. Siamo in un collegio femminile e Teresa è una ragazza che ha un grande talento visionario. Insieme a un gruppo di musiciste, crea una musica che scavalca i secoli. Ribelle, leggera e moderna, la musica di questo straordinario gruppo è pop!

Gloria!: il cast del film

La regia è di Margherita Vicario, al suo debutto. Protagonisti sono Galatea Bellugi, Carlotta Gamba e Veronica Lucchesi. Vediamo insieme attori e relativi personaggi:

Galatéa Bellugi: Teresa

Carlotta Gamba: Lucia

Veronica Lucchesi: Bettina

Maria Vittoria Dallasta: Marietta

Sara Mafodda: Prudenza

Paolo Rossi: Perlina

Elio: Romeo

Vincenzo Crea: Cristiano

Natalino Balasso: Governatore

Anita Kravos: Donna Lidia

Jasmin Mattei: Fidelia

Gioele Pagura: Giacomino

Streaming e tv

Dove vedere Gloria in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.