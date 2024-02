Gloria streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, lunedì 19 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Gloria, la serie tv diretta da Fausto Brizzi, tratta dalla sceneggiatura originale di Roberto Proia “Vorrei vedere te”, con protagonista Sabrina Ferilli. Dove vedere Gloria in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Gloria streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Gloria, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima lunedì 19 febbraio; la terza e ultima martedì 27 febbraio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 19 febbraio 2024 OGGI

Seconda puntata: lunedì 26 febbraio 2024

Terza puntata: martedì 27 febbraio 2024

Dove è stata girata (location) Gloria? L’ambientazione principale della serie tv è Roma, dove si svolgono i fatti narrati e dove vive la protagonista.