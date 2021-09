Gloria: il cast della serie francese su Canale 5. Attori e personaggi

Qual è il cast di Gloria, la miniserie francese in tre puntate in onda su Canale 5 da mercoledì 1 settembre 2021 in prima visione dalle 21.25? La fiction, ambientata in Bretagna, narra le vicende di un’avvocatessa che scopre di avere sposato un uomo che ha sempre mentito. La verità verrà a galla solo quando il marito David scomparirà misteriosamente. Gloria si lancerà nelle indagini per scoprire la verità.

A guidare il cast di Gloria c’è Cécile Bois, che interpreta la protagonista. Si tratta di una attrice molto conosciuta in Francia ed anche in Italia, dal momento che dal 2013 è protagonista di Candice Renoir, serie tv poliziesca in onda su France 2 (in Italia su Sky Investigation). Barbara Schulz (Marianne) è stata invece vista nella miniserie I delitti del lago, mentre Malik Zidi (Denis) è stato nel cast del film “Ex” di Fausto Brizzi. Nel cast anche Elsa Hyvaert che interpreta Rose Meyers; Sarah Berru interpreta Alice Meyers; Joey Starr interpreta Stan Baldini; Bernard Le Coq interpreta Richard Meyers; Nicole Calfan interpreta Odile Meyers; Michaël Cohen interpreta David Meyers; Lucie Lucas interpreta Émilie Gauvin; Anne Consigny interpreta Gaëlle Brak; Mathieu Madénian interpreta Arthur; Amelle Chahbi interpreta Chacha; Mariama Gueye interpreta Clarisse; Clotilde Mollet interpreta Carole Faustin; Patrick Descamps interpreta Philippe Lazargue.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast di Gloria, ma quante puntate sono previste per la miniserie francese in onda su Canale 5? Si tratta in tutto di sei episodi, della durata di circa 50 minuti ciascuno, proposti nell’arco di tre prime serata. Per ogni serata verranno quindi tramessi due episodi. Appuntamento dalle 21.25 il 1°, il 6 ed il 7 settembre 2021.