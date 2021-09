Gloria: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata

Questa sera, martedì 7 settembre 2021, su Canale 5 dalle ore 21,25 va in onda l’ultima puntata di Gloria, la miniserie francese in prima visione e composta da sei episodi, trasmessi dalla rete ammiraglia Mediaset in tre serate. La fiction narra le vicende di un’avvocatessa che scopre di avere sposato un uomo che ha sempre mentito. La verità verrà a galla solo quando il marito David scomparirà misteriosamente. Gloria si lancerà nelle indagini per scoprire la verità. Vediamo insieme le anticipazioni, la trama e il cast dell’ultima puntata, in onda oggi, mercoledì 7 settembre 2021, con il finale di stagione.

Anticipazioni e trama

Nella terza e ultima puntata in onda oggi – 7 settembre 2021 – Gloria decide di pagare Louise Verdiez per avere informazioni su David. Va all’appuntamento portando Arthur nascosto sul sedile posteriore dell’auto. La Verdiez le dice che i Brak la costringevano a procurarsi medicinali sul mercato nero, e che David era l’intermediario. Ma non le dice dove sia David. La Verdiez muore in un incidente provocato da Marianne Volton, che li aveva seguiti. Gloria scopre che Arthur la spia.

L’uomo confessa che è stato costretto da una persona molto in alto, di cui non può svelare il nome. Stan Baldini viene arrestato da Marianne per una reazione violenta contro di lei. Gloria ancora una volta riuscirà a farlo assolvere. Gloria chiede un’udienza al giudice per riavere i figli, e aspetta la convocazione. Nel frattempo la piccola Alice le dice che il padre aveva scritto una lettera in cui spiegava quello che avrebbero dovuto fare se lui fosse scomparso.

Nel secondo e ultimo episodio di oggi, Gloria trova in una cassetta di sicurezza una lettera di David. In questa lettera ci sono le coordinate di un conto estero in cui David ha depositato un’ingente somma di denaro, per il futuro della famiglia. Marianne arresta Gloria, ma viene a sua volta arrestata da Philippe Lazargue, che scopriamo essere a capo di tutto l’intrigo. Al punto da rapire la piccola Alice, per indurre Gloria a trasferire i fondi esteri su un conto dello stesso Lazargue. Gloria, aiutata da Denis, riesce a liberare Alice. Restituirà il denaro a Gaelle Brak. Rientrando, trova Stan Baldini ad aspettarla davanti a casa. Fra i due è nato un sentimento. Ma le sorprese non sono finite…

Gloria: il cast

Abbiamo visto la trama di Gloria, ma qual è il cast completo della serie tv? A guidare il cast c’è Cécile Bois, attrice molto conosciuta in Francia ed anche in Italia, dal momento che dal 2013 è protagonista di Candice Renoir, serie tv poliziesca in onda su France 2 (in Italia su Sky Investigation). Barbara Schulz (Marianne) è stata invece vista nella miniserie I delitti del lago, mentre Malik Zidi (Denis) è stato nel cast del film “Ex” di Fausto Brizzi. Nel cast anche Elsa Hyvaert che interpreta Rose Meyers; Sarah Berru interpreta Alice Meyers; Joey Starr interpreta Stan Baldini; Bernard Le Coq interpreta Richard Meyers; Nicole Calfan interpreta Odile Meyers; Michaël Cohen interpreta David Meyers; Lucie Lucas interpreta Émilie Gauvin; Anne Consigny interpreta Gaëlle Brak; Mathieu Madénian interpreta Arthur; Amelle Chahbi interpreta Chacha; Mariama Gueye interpreta Clarisse; Clotilde Mollet interpreta Carole Faustin; Patrick Descamps interpreta Philippe Lazargue.

Streaming e tv

Dove vedere Gloria in diretta tv e in streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in prima serata il 1, 6 e 7 settembre 2021 dalle 21.25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.