Gloria: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 6 settembre 2021, su Canale 5 dalle ore 21,25 va in onda Gloria, la miniserie francese in prima visione e composta da sei episodi, trasmessi dalla rete ammiraglia Mediaset in tre serate. Appuntamento l’1, il 6 e il 7 settembre 2021, con due episodi a puntata. La fiction narra le vicende di un’avvocatessa che scopre di avere sposato un uomo che ha sempre mentito. La verità verrà a galla solo quando il marito David scomparirà misteriosamente. Gloria si lancerà nelle indagini per scoprire la verità. Vediamo insieme le anticipazioni, la trama e il cast della prima puntata, in onda oggi, lunedì 6 settembre 2021.

Anticipazioni e trama

Nella prima puntata in onda oggi – 6 settembre 2021 – nella ricerca di David, misteriosamente scomparso, Gloria scopre nuovi, inquietanti particolari sulla vita del marito: frequentava locali di spogliarelli ed era in affari con una famiglia di delinquenti che controllano tutte le attività del porto. Addirittura ha rubato 300.000 euro a queste persone, per niente disposte a perdonarlo. Il capitano della polizia Marianne è sempre più determinata a mettere alle strette Gloria, tanto che allerta i servizi sociali per verificare se non sia il caso di togliere la custodia dei figli a Gloria.

Nella seconda puntata nello stagno di Quenegoat viene ritrovato un corpo senza vita, ma non è quello di David. Tornando a casa con i figli, Gloria scopre che qualcuno è entrato e l’ha messa a soqquadro. Marianne Volton nutre, via via, maggiori sospetti nei suoi confronti e la farà pedinare. Gloria nel frattempo conduce le sue ricerche con l’aiuto di Stan, scoprendo che i Brak e la dermatologa Louise Verdiez sono coinvolti nella scomparsa del marito. La polizia insegue l’auto di David credendolo a bordo, ma il mezzo si rivelerà rubato. Gloria subisce un interrogatorio molto stressante da parte della Volton che la indica come maggiore sospettata. Rientrando a casa Gloria trova Carole Faustin, dei servizi sociali che, con prove inconsistenti, le porta via i bambini.

Gloria: il cast

Abbiamo visto la trama di Gloria, ma qual è il cast completo della serie tv? A guidare il cast c’è Cécile Bois, attrice molto conosciuta in Francia ed anche in Italia, dal momento che dal 2013 è protagonista di Candice Renoir, serie tv poliziesca in onda su France 2 (in Italia su Sky Investigation). Barbara Schulz (Marianne) è stata invece vista nella miniserie I delitti del lago, mentre Malik Zidi (Denis) è stato nel cast del film “Ex” di Fausto Brizzi. Nel cast anche Elsa Hyvaert che interpreta Rose Meyers; Sarah Berru interpreta Alice Meyers; Joey Starr interpreta Stan Baldini; Bernard Le Coq interpreta Richard Meyers; Nicole Calfan interpreta Odile Meyers; Michaël Cohen interpreta David Meyers; Lucie Lucas interpreta Émilie Gauvin; Anne Consigny interpreta Gaëlle Brak; Mathieu Madénian interpreta Arthur; Amelle Chahbi interpreta Chacha; Mariama Gueye interpreta Clarisse; Clotilde Mollet interpreta Carole Faustin; Patrick Descamps interpreta Philippe Lazargue.

Streaming e tv

Dove vedere Gloria in diretta tv e in streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in prima serata il 1, 6 e 7 settembre 2021 dalle 21.25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.