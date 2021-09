Gloria: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 1 settembre 2021, su Canale 5 dalle 21.25 va in onda Gloria, la miniserie francese in prima visione e composta da sei episodi, trasmessi dalla rete ammiraglia Mediaset in tre serate. Appuntamento l’1, il 6 e il 7 settembre 2021, con due episodi a puntata. La fiction narra le vicende di un’avvocatessa che scopre di avere sposato un uomo che ha sempre mentito. La verità verrà a galla solo quando il marito David scomparirà misteriosamente. Gloria si lancerà nelle indagini per scoprire la verità. Vediamo insieme le anticipazioni, la trama e il cast della prima puntata, in onda il 1 settembre 2021.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio, Gloria trascorre la maternità a casa, occupandosi delle due figlie e del piccolo di otto mesi avuto da David. Un giorno, quest’ultimo fa perdere le proprie tracce poco dopo essere uscito di casa per andare al lavoro. Gloria, dovendo prendere in mano le attività dello studio legale del marito, scopre che ha perso numerosi clienti ed ha uno scoperto enorme. Inizia ad indagare per capire cosa sia successo, coinvolgendo anche la famiglia di David, da cui però percepisce ostilità, tranne che da Denis, suo cognato poliziotto. Inoltre, scopre che il marito aveva un falso documento d’identità.

Nel secondo episodio di stasera, secondo le anticipazioni, Gloria viene a sapere che David frequentava uno psicologo: dalle poche informazioni che riesce a strappargli, deduce che l’uomo potrebbe essere entrato nuovamente in contatto con la sua vecchia fiamma Sara, ma questa nega di averlo incontrato. Neanche cercare di scoprire chi ha fornito a David il falso documento d’identità porta da nessuna parte. Nel mentre, deve affrontare l’opposizione di Marianne, Capo della Polizia, che ha avuto a che fare con Gloria in una causa di divorzio che ha avuto esito negativo per la poliziotta.

Gloria: cast

A guidare il cast di Gloria c’è Cécile Bois, attrice molto conosciuta in Francia ed anche in Italia, dal momento che dal 2013 è protagonista di Candice Renoir, serie tv poliziesca in onda su France 2 (in Italia su Sky Investigation). Barbara Schulz (Marianne) è stata invece vista nella miniserie I delitti del lago, mentre Malik Zidi (Denis) è stato nel cast del film “Ex” di Fausto Brizzi. Nel cast anche Elsa Hyvaert che interpreta Rose Meyers; Sarah Berru interpreta Alice Meyers; Joey Starr interpreta Stan Baldini; Bernard Le Coq interpreta Richard Meyers; Nicole Calfan interpreta Odile Meyers; Michaël Cohen interpreta David Meyers; Lucie Lucas interpreta Émilie Gauvin; Anne Consigny interpreta Gaëlle Brak; Mathieu Madénian interpreta Arthur; Amelle Chahbi interpreta Chacha; Mariama Gueye interpreta Clarisse; Clotilde Mollet interpreta Carole Faustin; Patrick Descamps interpreta Philippe Lazargue.

Streaming e tv

Dove vedere Gloria in diretta tv e in streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in prima serata il 1, 6 e 7 settembre 2021 dalle 21.25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.