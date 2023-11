Gli ultimi saranno ultimi: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 20 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Gli ultimi saranno ultimi, film drammatico italiano del 2015 diretto da Massimiliano Bruno, che ha come protagonista Paola Cortellesi. Il film è basato sull’omonima pièce teatrale scritta da Massimiliano Bruno e interpretata dalla stessa Cortellesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un paese del Lazio, Anguillara, la gentile Luciana lavora in una fabbrica tessile, è sposata con Stefano, provetto meccanico disoccupato perché non vuole lavorare come dipendente presso altri e dunque si limita a fare piccoli scambi commerciali strampalati per arrotondare. Luciana è una donna serena, vive una vita semplice ma piena, ha una storia familiare particolare ma è benvoluta da tutti in paese e presso la fabbrica in cui lavora. Desidera tanto un figlio da Stefano. La vita paesana è segnata dalla solita routine, ma anche dalle battute e dalle frecciatine con gli amici.

Benché la coppia viva in un paese di campagna, si verifica una strana interferenza radio in quanto sono state impiantate delle antenne radiofoniche proprio alle porte del borgo e le numerose radiazioni elettromagnetiche hanno fatto sì che ogni oggetto metallico domestico riproduca le trasmissioni di una radio cattolica. Nel paese arriva il timido Antonio Zanzotto, poliziotto trasferito dal Veneto in seguito a un incidente con un suo giovane collega. Ciò gli attira la diffidenza dei colleghi ma lui trova rifugio solo nella madre che viene per un periodo a visitarlo. Quando Luciana rimane incinta di Stefano, tutto si complica perché non le viene rinnovato il contratto – dopo che una sua collega aveva informato il direttore della sua gravidanza – e Stefano non lavora da mesi…

Gli ultimi saranno ultimi: il cast

Abbiamo visto la trama di Gli ultimi saranno ultimi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paola Cortellesi: Luciana Colacci

Alessandro Gassmann: Stefano Colacci

Fabrizio Bentivoglio: Antonio Zanzotto

Stefano Fresi: Bruno Sebastiani

Ilaria Spada: Simona

Maria Di Biase: Loredana

Giorgio Caputo: Enzo

Irma Carolina Di Monte: Manuela

Ariella Reggio: signora Zanzotto

Silvia Salvatori: Rossana

Matteo Valentini: Mario

Francesco Acquaroli: Saltutti

Alessandra Costanzo: signora Graziosi

Diego Ribon: Finardi

Duccio Camerini: padrone di casa

Federico Torre: superiore di Zanzotto

Augusto Fornari: Ruggero

Lucia Batassa: Lucia

Marco Falaguasta: amministratore delegato

Emanuela Fanelli: Nadia

Marco Giuliani: Adriano

Streaming e tv

Dove vedere Gli ultimi saranno ultimi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, lunedì 20 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.