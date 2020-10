Quando va in onda Gli orologi del diavolo: data e orario

Stasera, 31 ottobre 2020, il cast di Quando va in onda Gli orologi del diavolo sarà ospite di Ballando con le Stelle per presentare la serie tv che andrà in onda dal 2 novembre per quattro lunedì. La serie è stata girata tra l’Italia e la Spagna, è ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, raccontata dallo stesso, insieme a Federico Ruffo, nell’omonimo libro pubblicato da Rizzoli. “Non aspettatevi la solita fiction – ha raccontato Beppe Fiorello -, questa storia non ha nulla da invidiare a quelle americane o britanniche tanto osannate dalla critiche: le scene sono mozzafiato, è girata tra Italia e Spagna, è adrenalina pura, i colpi di scena si sprecano”. Il protagonista (Marco Merani), interpretato dall’attore siciliano è un motorista nautico che si ritrova improvvisamente coinvolto in una complessa operazione di polizia e a ricoprire il ruolo di infiltrato all’interno di un’organizzazione di trafficanti di droga spagnoli.

Cast

Abbiamo visto quando va in onda Gli orologi del diavolo, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito gli attori che hanno preso parte alla fiction:

Beppe Fiorello è Marco Merani

è Marco Merani Alvaro Cervantes è Aurelio Vizcaino, boss spagnolo

è Aurelio Vizcaino, boss spagnolo Claudia Pandolfi è Alessia, protagonista femminile

è Alessia, protagonista femminile Nicole Grimaudo è Flavia, moglie di Marco

è Flavia, moglie di Marco Fabrizio Ferracane è Mario, intermediario tra Marco e la polizia

è Mario, intermediario tra Marco e la polizia Carlos Librado è Pablo Hernandez, uomo di Aurelio

è Pablo Hernandez, uomo di Aurelio Alicia Borrachero è Carmen Villa, ispettrice spagnola

è Carmen Villa, ispettrice spagnola Marco Leonardi è Jacopo Merani, fratello di Marco

è Jacopo Merani, fratello di Marco Roberto Nobile è Antonio, padre di Marco

è Antonio, padre di Marco Ignasi Vidal è Nerone, braccio armato di Aurelio

è Nerone, braccio armato di Aurelio Gea Dall’Orto è Joy Merani, figlia di Marco

è Joy Merani, figlia di Marco Edoardo Pagliai è Mirko

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Gli orologi del diavolo? In tutto sono previste 4 puntate da due episodi ciascuna (in totale, quindi, otto episodi). Di seguito la programmazione di Rai 1:

Prima puntata: lunedì 2 novembre 2020 (Episodi 1 e 2)

Seconda puntata: lunedì 9 novembre 2020 (Episodi 3 e 4)

Terza puntata: lunedì: 16 novembre 2020 (Episodi 5 e 6)

Quarta puntata: lunedì 23 novembre 2020 (Episodi 7 e 8)

