Gli orologi del diavolo: le anticipazioni sulla prossima puntata, 16 novembre

Cosa succederà nella prossima puntata de Gli orologi del diavolo in onda lunedì 16 novembre 2020? Questa sera, 10 novembre, abbiamo visto la seconda puntata (due episodi). Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio sulla prossima puntata che, ovviamente, andrà in onda su Rai 1.

Anticipazioni (trama)

Negli episodi 5 e 6 de Gli orologi del diavolo, arriverà il periodo natalizio e Aurelio deciderà di andare a casa di Marco per fargli una visita e regalargli un costoso orologio. La reazione del meccanico, però, non sarà positiva: Marco lo caccerà via piuttosto infastidito dalla sua presenza, ma Aurelio lo avverte che non si libererà facilmente di lui. Intanto la Polizia spingerà Marco portare avanti la missione che ha intrapreso ma l’uomo, che ormai può contare solo sul sostegno di sua figlia, decide di rifiutarsi e di fare un passo indietro. Una volta catturato, Marco riuscirà a imbonire Aurelio che gli concederà il suo perdono. Aurelio deciderà quindi di far conoscere a Marco sua moglie e suo figlio, che vivono nascosti in una isola della Spagna. Nella prossima puntata de Gli orologi del diavolo, Aurelio chiederà al meccanico di accompagnarlo ancora una volta per un ultimo carico che permetterà poi ad entrambi di ritirarsi. Marco accetterà. Intanto tra Marco e Alessia esploderà la passione travolgente e i due si lasceranno trasportare dal sentimento. Ma il meccanico sarà anche impegnato con la preparazione di una barca in grado di affrontare l’oceano…

Streaming, tv e repliche

Dove vedere Gli orologi del diavolo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 9 novembre 2020 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

