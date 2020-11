Gli orologi del diavolo: il cast della serie tv con Beppe Fiorello

Questa sera, lunedì 9 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Gli orologi del diavolo, la serie tv che vede nel cast Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi che racconta la storia vera di un uomo diventato un infiltrato della polizia in una lunga indagine contro il narcotraffico. Ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Beppe Fiorello è Marco Merani

Alvaro Cervantes è Aurelio Vizcaino, boss spagnolo

Claudia Pandolfi è Alessia, protagonista femminile

Nicole Grimaudo è Flavia, moglie di Marco

Fabrizio Ferracane è Mario, intermediario tra Marco e la polizia

Carlos Librado è Pablo Hernandez, uomo di Aurelio

Alicia Borrachero è Carmen Villa, ispettrice spagnola

Marco Leonardi è Jacopo Merani, fratello di Marco

Roberto Nobile è Antonio, padre di Marco

Ignasi Vidal è Nerone, braccio armato di Aurelio

Gea Dall’Orto è Joy Merani, figlia di Marco

Edoardo Pagliai è Mirko

Streaming e tv

Abbiamo vito il cast de Gli orologi del diavolo ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 9 novembre 2020 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

