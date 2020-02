Pechino Express, Gli inseparabili: “Abbiamo stretto i denti”

Valerio e Fabrizio Salvatori a Pechino Express 2020 formano la coppia de “Gli inseparabili”, una delle più amate dal pubblico del game show in onda su Rai 2. I due gemelli sono nati il 14 marzo del 1995 a Fermo, nelle Marche, e sono diventati noti grazie al programma Mediaset Avanti un altro. Poi altre esperienze tv fino alla partecipazione a Pechino Express dove tutto è filato liscio: “Non abbiamo mai litigato perché siamo una coppia rodata…”, le loro parole a Tv Sorrisi e Canzoni. “E questo ci ha dato la forza di essere sempre positivi, stringere i denti e andare avanti…”.

“È stata un’esperienza unica… E poi c’è stata una grandissima umanità… Abbiamo conosciuto persone in situazioni disagiate e di povertà, ma ci hanno sempre accolto con il sorriso…”, hanno aggiunto “Gli inseparabili” di Pechino Express.

Esperienza, quella nel programma di Costantino Della Gherardesca, che i due ragazzi sognavano da tempo: “Loro desideravano partecipare già da un po’ – ha raccontato la mamma de “Gli inseparabili” -, ma prima ho preteso che si laureassero… Per loro partecipare a Pechino è stato il regalo di Laurea…”. Poi la donna ha ammesso di avere difficoltà a riconoscere chi è Fabrizio e chi è Valerio: “In alcuni movimenti tagliano le immagini o sono in movimento… Devo aguzzare la vista pure io… In Tv è più difficile…”.

Il look de Gli inseparabili a Pechino Express 2020

Fabrizio e Valerio Salvatori hanno colpito il pubblico anche, se non sopratutto, per il loro look. Entrambi infatti si vestono uguali e hanno lo stesso stile: capelli rossi e ricci e lunga barba. Un look che forse non ha convinto gli abitanti dei vari paesi asiatici attraversati dai due. Gli inseparabili infatti, nelle prime due puntate, hanno spesso avuto difficoltà nell’ottenere passaggi…

