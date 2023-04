Gli arancini di Montalbano streaming e diretta tv: dove vedere la puntata in replica, 17 aprile

Stasera su Rai 1 torna Il Commissario Montalbano, amata serie tv che vede protagonista Luca Zingaretti. Alle 21.30 di questo lunedì 17 aprile 2023, infatti, i fan del poliziotto di Vigata possono rivedere la puntata Gli arancini di Montalbano, che va in replica in prima serata sulla rete di Viale Mazzini. Trasmessa per la prima volta il 4 novembre 2002 e parte della quarta stagione della popolare serie tv, la puntata di questa sera è tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri e vede nel cast Francesco Foti, Fabio Costanzo, Gigio Morra e Ciccino Sineri. Sarà possibile seguirla con la qualità del 4k. In questo episodio vediamo Salvo Montalbano alle prese con il caso di omicidio di una coppia di coniugi, il signore e la signora Pagnozzi, precipitati in un burrone. Anche se inizialmente si ritiene essere un incidente, le indagini di Montalbano accerteranno – come sempre – la verità. Ma dove vedere la puntata? Qui di seguito tutte le informazioni per seguire l’episodio Gli arancini di Montalbano in diretta tv o in streaming.

In tv

È possibile vedere la nuova puntata in replica de Il Commissario Montalbano in chiaro, gratis, in prima serata su Rai 1. Basta sintonizzarsi sul canale 1 del digitale terrestre, mentre chi è in possesso del decoder di Sky può seguire l’episodio anche al tasto 101 del proprio telecomando.

Dove vedere la puntata in streaming

Se non vi trovate a casa al momento della messa in onda de Gli arancini di Montalbano o non avete un televisore, non disperate: potete comunque seguire la puntata in streaming. La fiction infatti è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay. Per accedere, basta collegarsi sul sito internet di RaiPlay o sull’omonima app, disponibile sia per Android che per iOS. Sempre su RaiPlay sarà possibile, dal giorno dopo la messa in onda, rivedere l’intera puntata on demand in qualsiasi momento.

Come vedere Rai 4K

Per vedere Montalbano su Rai 4K dovrete collegarvi al canale 210 di Tivùsat o al tasto 101 del vostro televisore sul digitale terrestre. Vi servirà avere un televisore che supporta l’altissima definizione e che si connetta a internet con banda larga. Rai 4K, infatti, utilizza un segnale ibrido che sfrutta la modalità HbbTV 2.0.1 – la tecnologia nata con lo scopo di affiancare alla trasmissione tradizionale del digitale terrestre, satellitare o via cavo alcuni servizi smart grazie al collegamento alla rete – per garantire la visione ad altissima definizione.

Servirà inoltre una buona connessione a internet visto che appunto si tratta di un ibrido che codifica il segnale e lo passa sul digitale terrestre. Rai 4K sarà inoltre visibile sulla app Rai disponibile sulle smartTv, o cliccando il tasto mostrato sullo schermo durante la visione dei canali Rai del digitale terrestre, attivando in automatico il collegamento con l’app. Ovviamente la tv deve avere una risoluzione in 4K.