Gli anni più belli: trama, cast e streaming del film di Gabriele Muccino su Rai 1

Gli anni più belli è il film di Gabriele Muccino del 2020 in onda questa sera, giovedì 8 giugno 2023, alle ore 21.30 su Rai 1. Il film racconta la storia di quattro amici, interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, nell’arco di circa quarant’anni, dal 1982 al periodo di realizzazione del film (2019-2020) con tutti i vari cambiamenti sociali avvenuti in Italia. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Gli anni più belli.

Trama

Gli anni più belli, il film diretto da Gabriele Muccino, è la storia di un gruppo di quattro amici, formato da Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria). La loro amicizia dura da ben 40 anni, esattamente dal 1980 ad oggi, attraversando l’adolescenza fino all’età adulta. I tre uomini sono cresciuti insieme sin da giovanissimi per poi incontrare, durante gli anni del liceo, Gemma – unica donna del gruppo – di cui Paolo s’innamora immediatamente.

La piccola comitiva ha affrontato cose belle, come speranze e successi, e momenti brutti, dovuti a delusioni e fallimenti. Ma al racconto di amicizia e di amore si intreccia inevitabilmente quella che è stata la storia d’Italia e di conseguenza degli Italiani in questi ultimi decenni. Le vicende di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, ambientate in epoche diverse, diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e per intuire chi saranno i nostri figli; quello che rivela è che apparteniamo tutti a un cerchio della vita nel quale le dinamiche non fanno altro che ripetersi generazione dopo generazione. Riuniti dopo anni, nel corso dei quali hanno preso strade diverse, i quattro si ritrovano ancora una volta insieme per ricordare i momenti di gioia e quelli che hanno messo duramente alla prova la loro amicizia, come la delusione di Paolo o i rimpianti di Giulio.

Gli anni più belli: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Gli anni più belli? Troviamo tanti grandi attori in questa pellicola di Gabriele Muccino, come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff, Emma Marrone, Francesco Centorame, Andrea Pittorino, Paola Sotgiu, Francesco Acquaroli, Elisa Visari. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Pierfrancesco Favino: Giulio Ristuccia

Micaela Ramazzotti: Gemma

Kim Rossi Stuart: Paolo Incoronato

Claudio Santamaria: Riccardo “Sopravvissù” Morozzi

Emma Marrone: Anna

Jacopo Maria Bicocchi: Fabio

Nicoletta Romanoff: Margherita Angelucci

Francesco Acquaroli: Sergio Angelucci

Gennaro Apicella: Nunzio

Titti Nuzzolese: zia Ivana

Francesco Centorame: Giulio Ristuccia adolescente

Andrea Pittorino: Paolo Incoronato adolescente

Matteo De Buono: Riccardo Morozzi adolescente

Alma Noce: Gemma adolescente

Fabrizio Nardi: padre di Giulio

Mariano Rigillo: avvocato

Paola Sotgiu: madre di Paolo

Elisa Visari: Sveva Ristuccia

Federica Flavoni: Luisa, madre di Riccardo

Andrea Pacelli: Fidanzato di Gemma adolescente

Antonella Valitutti: Luciana, madre di Anna

Matteo Zanotti: Arturo Morozzi

Streaming e tv