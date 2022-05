Giustizia per tutti: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Questa sera, martedì 31 maggio 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, la nuova fiction con protagonista Raoul Bova che racconta della vita di Roberto, completamente stravolta dalla morte di sua moglie. Viene accusato di omicidio e, per questo, finisce in carcere dove ha la possibilità di lavorare al suo caso studiando giurisprudenza. Ma quali sono le anticipazioni – trama e cast – della terza e ultima puntata? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: la trama della terza e ultima puntata

Roberto sarà a un passo dalla verità sulla morte della moglie Beatrice. Il fotografo, infatti, potrà contare sull’aiuto di Daniela e della figlia Giulia; intanto, le indagini porteranno ad una inedita connessione logica tra lo studio Bonetto e l’omicidio. Il movente del delitto? Un segreto da tenere nascosto e per cui la moglie ha già pagato con la vita. È la ragione per cui papà Carlo si confronterà con la figlia Victoria e affinché Beltrami si rassegni una volta per tutte. Tuttavia, la verità sarà sempre più vicina e anche grazie al ritrovamento di alcune visure societarie, che metteranno per la prima volta in relazione il drammatico evento allo studio legale. Verità e amore, però, non andranno di pari passo. Il motivo? Nonostante le cattive intenzioni dei Bonetto, Victoria e Roberto si avvicineranno sempre più e anche fino a scambiarsi un bacio. Come infatti svela il nuovo promo con le anticipazioni settimanali, “la cosa più importante è quello che provi, quello che senti”. Infine Roberto aiuterà l’amico Fabio a discolparsi dalle accuse per l’omicidio di una ragazza. Il fotografo, poi, affiancherà Victoria nell’indagine che coinvolge un suo ex professore.

Giustizia per tutti: il cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova è Roberto Beltrami

Rocío Muñoz Morales è Victoria Bonetto

Anna Favella è Daniela

Francesca Vetere è Giulia

Elia Moutamid è Fabio

Silvia Lorenzo è Lucia

Jacopo Crovella è Sebastiano

Giulia Battistini è Chiara

Beppe Rosso è l’avvocato Carlo Bonetto

Giustizia per tutti streaming

Dove vedere Giustizia per tutti in diretta TV e live streaming? La fiction parte in prima serata da mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 21:20 su Canale 5. La rete principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, 505 per la versione HD e 105 con la pay-tv di Sky. Se vi interessa seguire la fiction in live streaming potete seguirla via MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione per desktop o app.